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TSK: Devriye gezen askeri araca Suriye tarafından ateş edildi

TSK: Suriye tarafından ateş açıldı. Ateşe karşılık verildi

03 Haziran 2013 17:52

Genelkurmay Başkanlığı 02 Haziran tarihinde Suriye sınırında devriye gezen askeri araca ateş açıldığını açıkladı.

İşte Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan o yazılı açıklama:

"02 Haziran 2013 tarihinde, Suriye Hududundaki Hacıpaşa Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Asi Nehri kenarında devriye faaliyeti icra eden Taktik Tekerlekli Zırhlı Devriye timine saat 16.00 sıralarında Suriye tarafındaki 8-10 şahıs tarafından hedef gözetilmeksizin hafif silahlarla ateş açılmıştır. Devriye Timi tarafından ateşin geldiği bölgeye derhal ateş açılarak karşılık verilmiş olup, şahıslar Suriye içerisine doğru kaçarak gözden kaybolmuştur."

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