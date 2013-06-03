TSK: Devriye gezen askeri araca Suriye tarafından ateş edildi

Genelkurmay Başkanlığı 02 Haziran tarihinde Suriye sınırında devriye gezen askeri araca ateş açıldığını açıkladı.

İşte Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan o yazılı açıklama:

"02 Haziran 2013 tarihinde, Suriye Hududundaki Hacıpaşa Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Asi Nehri kenarında devriye faaliyeti icra eden Taktik Tekerlekli Zırhlı Devriye timine saat 16.00 sıralarında Suriye tarafındaki 8-10 şahıs tarafından hedef gözetilmeksizin hafif silahlarla ateş açılmıştır. Devriye Timi tarafından ateşin geldiği bölgeye derhal ateş açılarak karşılık verilmiş olup, şahıslar Suriye içerisine doğru kaçarak gözden kaybolmuştur."