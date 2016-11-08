TSK desteğiyle çekilen 'Dağ 2'nin oyuncusu Onbaşı Emre Uçar'ın şehit olduğu ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle çekilen Dağ 2 filminin oyuncusu Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar'ın Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçtiğimiz eylül ayında PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olduğu ortaya çıktı. Uçar'ın şehit olmadan altı ay önce Isparta Eğridir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi'nde çekilen ve sahnelerinde rol aldığı 'Dağ 2' filmi ise geçen cuma günü vizyona girdi.

Konyalı evli ve bir çocuk babası Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düştü. 24 yaşındaki şehit Uçar'ın cenazesi memleketi Konya'nın Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi'nde toprağa verildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, şehidin ağabeyi Bünyamin Uçar, akrabaları ve bazı arkadaşları İstanbul'da geçen 3 Kasım Perşembe günü yapılan filmin galasına davetli olarak katıldı.

Şehit oğlunun filmde rol almasından oldukça duygulandığını ve gururlandığını belirten baba Şaban Uçar, şunları söyledi: "Çocuğumun o filmde çıkmasından dolayı çok duygulanıyorum. Biz de eşi, annesi ve torunumla gidip filmi izleyeceğiz. Kardeşleri ve kuzenleri İstanbul'daki galaya katıldılar orada izlediler. Film Eğridir'de çekilmiş benim haberim yoktu. Oğlum şehit olduktan sonra öğrendim. Yönetmen aradı öyle haberim oldu."

"Filmin yönetmeni Alper Çağlar da oğlumun şehit olduğunu öğrenince bizi arayıp çok duygulandığını söyledi. Bizi sürekli arıyor Allah razı olsun. Filmin galasına giden oğlumu ve arkadaşlarını çok iyi bir şekilde karşılamış. Hatta yönetmen Alper Çağlar, oğlum şehit olmadan önce 'filmin CD'sini sana vereyim' demiş oğlum da 'Kim öle kim kala' demiş. Yönetmen telefonda bana 'Yunus Emre'nin bu sözleri beni yıktı' dedi. Allah razı olsun yönetmenden. Torunum, her sabah kalktığında dede babama gidelim diyor. Her sabah oğluma götürüyorum yavrusunu. Babasına gittiğinde dua okuyoruz. Torunum bayrağını öpüyor babasına bay bay diyor sonra eve dönüyoruz"

Kardeşinin rol aldığı filmi İstanbul'daki galasında seyreden şehit Uçar'ın ağabeyi Bünyamin Uçar ise kardeşinin filmde oynamasının gurur verici olduğunu belirtti. Ağabey Uçar, ''Film, çok güzel ve gurur verici. Birebir Türk Silahlı Kuvvetlerimizi anlatıyor. Kardeşimin de filmde yer alması, onur ve gurur verici. Kardeşim filmden bana çok bahsederdi, çok izlemek istediğini söylerdi. Ama olmadı, kardeşim şehit oldu. Onun yerine filmi biz izledik" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle çekilen film, Irak'a bir operasyonla görevlendirilen 7 kişilik 'Fırtına Getiren' adlı timin yolcuğunu anlatıyor. Başrollerde Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe var.