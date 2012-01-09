TSK, Demirtaş'ın 'onbaşı' yorumuna dava açtı

T24

İşte o sözler



Demirtaş geçtiğimiz günlerde "Kürtçe eğitimi uygun görmüyorum" diyen Genelkurmay Başkanı Özel’e bu sözlerle tepki göstermişti:“Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın. Senin kıymetin o kadardır. Bunu böyle bil. Bizim nazarımızda ha bir onbaşı konuşmuş ha Genelkurmay başkanı. Bizim nazarımızda zerre kadar değerin, kıymetin yok" ifadesini kullanmıştı.