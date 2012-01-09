TSK, Demirtaş'ın 'onbaşı' yorumuna dava açtı

T24 - BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel için sarf etttiği 'Bizim nazarımızda ha bir onbaşı konuşmuş ha Genelkurmay Başkanı' sözü üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hukuki süreç başlattığını açıkladı.
Demirtaş geçtiğimiz günlerde "Kürtçe eğitimi uygun görmüyorum" diyen Genelkurmay Başkanı Özel’e bu sözlerle tepki göstermişti: İşte o sözler
“Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın. Senin kıymetin o kadardır. Bunu böyle bil. Bizim nazarımızda ha bir onbaşı konuşmuş ha Genelkurmay başkanı. Bizim nazarımızda zerre kadar değerin, kıymetin yok" ifadesini kullanmıştı.