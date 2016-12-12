TSK: DEAŞ'a ait 138 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'a ait, aralarında karargah binaları ve savunma mevzilerinin de bulunduğu 138 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 110'uncu gününde, birlik bazında yaşanan çatışmalarda, 4 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda terörist yaralandı. Çatışmalarda, bir bombalı araç imha edildi, iki muhalif şehit oldu ve 12 muhalif de yaralandı.

Harekat kapsamında 109 DEAŞ hedefine atış yapılarak, terör örgütüne ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar, El Bab, Tadif ve Zarzur bölgelerinde, terör örgütü DEAŞ'a ait 29 hedefe harekat düzenledi. Harekatla, içindeki teröristlerle beraber çok sayıda barınma yeri, malzeme deposu, mühimmat deposu, karargah binaları, iki kontrol noktası, bombalı araç imalathanesi, silahlı araç garaj binası imha edildi.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından, harekat alanında bulunan unsurlara silahlı İHA veya uçak ile hava saldırısı gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı da saldırıyı önlemek ve anında en ağır şekilde cevap vermek üzere havada bekler vaziyette uçak görevlendirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı bildirildi.

Harekat bölgesindeki tehditler

Bilgilendirmede, harekat bölgesinde öncelik sırasına göre tehditlere de yer verildi. Buna göre, harekat bölgesinde çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) ve tuzaklanmış durumda mayın yer alıyor. El Bab bölgesinde ilk tespitlere göre, tank ve araçları engellemek amacıyla bazılarının genişliği 2 metreyi bulan bin civarında derin hendekler kazıldı. Çok sayıda bombalı aracın dolaştığı harekat bölgesinde, sırt çantalı veya bomba yelekli çok sayıda intihar bombacısı terörist bulunuyor.

Bilgilendirmede ÖSO ve destekleyen TSK unsurlarına karşı büyük tehdit içeren bu unsurların, harekatı geciktirici etkiye sahip olduğu vurgulandı.