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TSK: DEAŞ, ÖSO'ya saldırısında kimyasal gaz kullandı!

Dün akşam Suriyeliler Kilis'teki devlet hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) kontrolünden geçirildi

27 Kasım 2016 12:25

TSK, Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında yaptığı bilgilendirmede IŞİD tarafından atılan roketlerin hedef aldığı ÖSO militanlarının vücutlarında kimyasal gazdan etkilenme tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada "Haliliye bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından atılan roket sonucunda 22 muhalif unsurun göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtileri gözlemlenmiştir" dendi.

Dün akşam saatlerinde, Suriye'de kimyasal saldırı şüphesiyle Suriyeliler sınır hattında özel kıyafetli ekipler tarafından alınarak Kilis'teki devlet hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) kontrolünden geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 1 muhalif şehit olmuş, 14 muhalif yaralanmıştır. Haliliye bölgesinde DEAŞ tarafından atılan roket sonucunda 22 muhalif unsurun göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtileri gözlemlenmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Anifah bölgesinde bulunan 4 DEAŞ hedefi yapılan hava harekatı ile imha edilmiştir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD'in El Bab’da kimyasal silah kullandığı iddia edilmişti. Kimyasal zehirlenme şüphesiyle Kilis’e getirilen ÖSO'luların Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler bölümünde tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı.

IŞİD'den Musul paylaşımı:

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