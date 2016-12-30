TSK: DEAŞ emiri Ebu Husen Tunusi öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'ye yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın El Bab ayağına yönelik operasyonda yapılan hava saldırısının sonucunda IŞİD'in Rakka'dan El Bab'a gönderdiği üst düzey yetkili Ebu Husen Tunusi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü IŞİD'in Rakka'dan El Bab'a gönderdiği sözde üst düzey emirlerinden Ebu Husen Tunusi, Türk uçaklarının dün düzenlediği hava operasyonunda vuruldu.

Hürriyet'in haberine göre, Tunusi'nin bulunduğu araç ve konvoyundaki korumalarının da etkisiz hale getirildiği bildiriliyor. Terör örgütünün Rakka'dan Tunusi'yi göndermesinin de IŞİD'in El Bab'a verdiği önemi işaret ediyor.

Öte yandan dün Dabık’ın 5 km kuzeybatısında ve Azez’e 14 km uzaklıkta bulunan Suran bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin sivil halkı hedef alan bombalı araç saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin yaralandığı bildiriliyor.