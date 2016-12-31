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TSK: DAEŞ'in sözde emiri Ebu Ensari öldürüldü

IŞİD'in Rakka'dan El Bâb'a gönderdiği önemli isimlerinden Ebu Hüseyin Tunusi'nin içinde olduğu konvoy da bir gün önce hedef alınarak vurulmuştu

31 Aralık 2016 16:38

Suriye'de 24 Ağustos'tan bu yana yürütülen Fırat Kalkanı harekâtında Türk Silahlı Kuvvetleri, hava harekatlarının birinde IŞİD'in kilit isimlerinden biri olduğu belirtilen Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.

"Ebu Hüseyni Tunisi de öldürülmüştü"

IŞİD'in Rakka'dan El Bâb'a gönderdiği önemli isimlerinden Ebu Hüseyin Tunusi'nin içinde olduğu konvoy da bir gün önce hedef alınarak vurulmuştu. Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ebu Hüseyin Tunusi korumalarıyla birlikte öldürülmüştü. Rakka’da etkili olan fiğürlerden olduğu belirtilen Tunusi'nin, örgüt tarafından seçilip El Bab'a gönderildiği ifade ediliyordu.

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