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TSK: DAEŞ'e ait 6 hedef vuruldu

Suriye'de TSK desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı 45. gününde

07 Ekim 2016 22:07

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Aktarin, Al Bull ve Cakka'da 1 komuta yeri, 1 toplanma yeri, 1 cephanelik ve 3 barınak olmak üzere tespit edilen 6 IŞİD hedefinin Türk savaş uçaklarınca imha edildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada "Bugün saat 15.58-16.48 saatleri arasında yapılan hava harekatında 8 adet bomba atıldığı ve 1 komuta yeri, 1 toplanma yeri, 1 cephanelik ve 3 barınağın tam isabetle imha edildiği" belirtildi.

Atılan bombaların içinde HGK-1 milli bombaların olduğu öğrenildi.

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