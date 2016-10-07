TSK: DAEŞ'e ait 6 hedef vuruldu

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Aktarin, Al Bull ve Cakka'da 1 komuta yeri, 1 toplanma yeri, 1 cephanelik ve 3 barınak olmak üzere tespit edilen 6 IŞİD hedefinin Türk savaş uçaklarınca imha edildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada "Bugün saat 15.58-16.48 saatleri arasında yapılan hava harekatında 8 adet bomba atıldığı ve 1 komuta yeri, 1 toplanma yeri, 1 cephanelik ve 3 barınağın tam isabetle imha edildiği" belirtildi.

Atılan bombaların içinde HGK-1 milli bombaların olduğu öğrenildi.