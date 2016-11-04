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TSK: DAEŞ havanla saldırdı, yaralı 3 askerden biri şehit oldu

"Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır"

04 Kasım 2016 22:23

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye’de devam eden  Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde, akşam saatlerinde IŞİD’in Türk askeri birliklerinin bulunduğu iki bölgeye yapılan havan topu ve roketli saldırıda 2 askerin yaralandığı 1 askerin de şehit olduğu öğrenildi.

Genelkurmay açıklamasında şunlar ifade edildi:

“Suriye kuzeyinde TSK unsurlarının desteğinde ÖSO birliklerince icra edilen Fırat Kalkanı Harekatında, bugün akşam saatlerinde DAEŞ unsurlarınca birliklerimizin bulundukları bölgeye atılan havan topunun şarapnel parçalarından, diğer bir bölgede de atılan roket ve el bombasından dolayı biri ağır olmak üzere kahraman 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.”

 

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