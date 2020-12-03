TSK'da Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), mevzuatta yer alan ancak sadece savaş zamanlarında kadro açılan "Din İşleri Subaylığı" kademesi için ilan açtı. En son Kıbrıs Barış Harekatı’nda kullanılan ve TSK tarafından verilen atama kararı ile hayata geçecek birimin, kuvvet komutanlıklarının tamamında yer alacağı ileri sürüldü.

Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı. Haber iktidara yakınlığı ile bilinen Akit gazetesinde manşetten verildi

TSK tarafından en son Kıbrıs Barış Harekatı’nda kullanılan Din İşleri Subaylığı’nın tarifi, TSK’nın sayfasında Subay İhtisasları bilgilendirme bölümünde şöyle yer aldı:

"Personelin, moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunur. Din eğitimini, ibadet ve dinî törenleri idare eder. İbadethane ihtiyaçlarını ilgili makamlarla eş güdüm sağlamak suretiyle sağlar. Din işlerini sevk ve idare eder"

Mevzuatta var ama kullanılmıyordu

"Din işleri subaylığı" kadrosu yeni oluşturulmadı. Kadrolar, savaş halinde faaliyet geçirilmek üzere düzenleniyor.

Mevzuatta, Din İşleri Subayı’nın görevi şöyle tanımlanıyor:

Personelin, moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunur. Din eğitimini, ibadet ve dinî törenleri idare eder. İbadethane ihtiyaçlarını ilgili makamlarla eş güdüm sağlamak suretiyle sağlar. Din işlerini sevk ve idare eder.”ÖNCE KARARGAHLARDA, SONRA SINIR ÖTESİNDE