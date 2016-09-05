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TSK: Çukurca'daki operasyonlarda 157 PKK'lı öldürüldü

"Bölgede 4 hedef tam isabetle imha edildi"

05 Eylül 2016 17:36

Türk Silahlı Kuvvetleri, Çukurca'ya düzenlenen hava harekâtları ile 157 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı. Bölgede 4 hedefin tam isabetle imha edildiğini açıkladı.

Çukurca kırsalında, 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 1. Komando Tugayı, 2. Hudut Tugayı, jandarma özel harekat birlikleri, hava kuvvetleri, kara havacılık ve topçu birliklerinin katıldığı "ŞehitSağlık Üstçavuş Mekan Şahin" operasyonu devam ediyor.

Ayrıca, operasyon kapsamında Han Tepe bölgesinde 2 doçka uçaksavar makineli tüfek, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, biksi makineli tüfek, 17 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, antitank mayını, telsiz, 5 gaz maskesi, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, jeneratör, fırın, 5 torba amonyum nitrat, 11 kutu biksi mühimmatı, 15 kutu uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

Öte yandan operasyonun devam ettiği Çukurca kırsalına Hava Kuvvetleri Komutanlığıtarafından harekat düzenlendi.

Alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu bugün 11.42-12.20 saatlerinde gerçekleştirilen harekatta, bölgede tespit edilen dört hedef ateş altına alınarak, tam isabetle imha edildi. Türk savaş uçaklarının 13.55-14.11 saatlerinde gerçekleştirdiği hava harekatında ise tespit edilen iki hedef ateş altına alınarak yok edildi.

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