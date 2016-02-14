TSK: Cizre’de 6 ayrı binada 31 PKK’lının cesedi bulundu

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 13 Şubat günü güvenlik güçlerine bir evden ateş açılması üzerine çıkan çatışma sonucunda 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ve yapılan aramalarda 6 ayrı binada daha önceden etkisiz hale getirildiği değerlendirilen toplam 31 PKK'lı cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca ayrıntılı olarak yapıldığı belirtilen arama faaliyetlerinde 2 PKK'lı yakalandığı belirtilerek operasyonda toplam etkisiz hale getirilenlerin sayısının 659 olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Şırnak/Cizre’de icra edilen ayrıntılı arama faaliyetlerinde; iki bölücü terör örgütü mensubu terörist yakalanmış, güvenlik güçlerine bir evden ateş açılması üzerine çıkan çatışma sonucunda üç bölücü terör örgütü mensubu terörist ölü olarak ele geçirilmiş, yapılan aramalarda altı ayrı binada daha önceden etkisiz hale getirildiği değerlendirilen toplam 31 bölücü terör örgütü mensubu terörist cesedi bulunmuş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 659’dur.), 17 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet Tomphson makinalı tabanca, bir adet av tüfeği, yedi adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bir adet dürbün ele geçirilmiş, 33 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir"

Genelkurmay: Sur'da 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde devam eden operasyonda 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca Sur'daki operasyonda toplam etkisiz hale getirilenlerin sayısının 196 olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'Önemli Yurtiçi Olaylar' bölümünde yer alan 13 Şubat gününe ait bilgiler şöyle:

Diyarbakır/Sur’da devam eden operasyonda; altı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 196’dır.), bir adet av tüfeği ve bir adet jeneratör ele geçirilmiş, altı adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.

Diyarbakır’da, bir bölücü terör örgütü mensubu terörist yakalanmıştır.

Mardin’de, el yapımı patlayıcı hazırlığı içinde bulunan bir bölücü terör örgütü mensubu terörist iki adet el bombası, bir adet el yapımı patlayıcı, iki adet el telsizi ve bir adet el dürbünü ile birlikte yakalanmıştır.