TSK: Cerablus’ta bir tankımız vuruldu; 3 asker yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Cerablus'un IŞİD'den alınmasına yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı harekâtında bir tankın roketle vurulduğunu, 3 askerin yaralandığını duyurdu. TSK, daha sonra yaptığı bir açıklamada "Cerablus'ta tanka saldırı düzenleyen teröristler, araçlarıyla birlikte imha edildi" dedi.

TSK açıklamasında "Devam etmekte olan Fırat Kalkanı harekatı esnasında Cerablus'un batısında teröristlerce atılan bir roket sonucu bir tankımız hafif hasar gördü. Üç kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Yaralılar derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlandı. Bölgede teröristlere karşı operasyonlar devam ediyor" denildi.