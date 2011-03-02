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TSK: Bu bir insanlık görevidir

Türk Silahlı Kuvvetleri, Erbakan konusunda yapılan yorumlardan rahatsız olduğunu açıklayarak "Bu bir insanlık görevidir " denildi.

02 Mart 2011 02:00

T24 - SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in yayımladığı mesaj ile askerin cenaze törenine katılması üzerine yapılan "28 Şubat'ın ruhuna el Fatiha, 28 Şubat'ın cenazesi" yorumları asker cephesinde tartışma yarattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yorumlara katılmadığını belirterek Erbakan'ın cenazesi dolayısıyla yayınlanan mesaj ve törene katılımın "bir insanlık görevi" olduğu kaydedildi.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, Genelkurmay, Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından hem yapılan açıklama, hem de cenaze törenine katılımı "insani görev" olarak görüyor. Genelkurmay'da askerin tavrına başka anlamların yüklenmesinin ve siyasi polemik konusu yapılmasının doğru olmadığı belirtildi.

Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, yazılı bir açıklamada "Ülkemize yaptığı büyük hizmetleri daima hatırlanacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Erbakan için resmi tören yapılmamasına karşın İstanbul'daki dini törene TSK adına çelenk gönderilmiş, "28 Şubat bin yıl sürecek" diyen eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun kuzeni Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu 1. Ordu Komutanı olarak askeri temsilen Fatih Camisi'nde hazır bulunmuştu.

 

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