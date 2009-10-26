TSK bu 5 soruya cevap arıyor

’İrtica’ belgesinin Albay Dursun Çiçek imzalı orijinalinin ortaya çıktığı iddiası üzerine gözler Genelkurmay’a çevrildi.





Komuta kademesinde belgenin gerçekliğiyle ilgili kuşkular sürüyor, özellikle 5 soruya cevap aranıyor. 4.5 ay önce fotokopisi ortaya çıkan irtica belgenin orijinalinin, bir ihbar mektubuyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmesi yeni bir tartışmanın kapısını açtı. Vatan gazetesinin haberine göre, Erdoğan Pakistan yolunda gazetecilere “Takipçisi olacağız. Belge gerçek olabilir. Adli Tıp raporu o yönde. TSK da böyle bir lekeyi kabul etmez” demişti. Genelkurmay da kısa bir yazılı açıklamayla yetinmişti. VATAN’ın elde ettiği bilgilere göre, komuta kademesinin olaya bakış açısı özetle şöyle:



“Bir Albay için koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri zan altında bırakılacak değildir. Albay haklı ise, bu belge gerçekten sahte ise tabii ki Albay’ın yasal hakları sonuna kadar korunur. Ancak gerçek ise o zaman gereği de elbette yapılır. Ancak kamuouyunun bu olayda şu beş sorunun cevabını merak etmesi ve ilgililerin de bu konulara mutlaka açıklık getirmesi gerekir.



1 Bu ıslak imzalı belgenin herhalde bugünlerde ele geçtiğine inanmamızı kimse bizden ve kamuoyundan beklemesin. İkna edici olmaz. Bu halde neden bu gerçek dediklerı belgeyi şimdi orataya çıkartıyorlar? Niye bu kadar beklediler?



2 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Albay Dursun Çicek olayı ile ilgili olarak görevsızlık kararı verip dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yollamıştı. Ne değişti? Dursun Çiçek’ın görev yaptığı yer değişmedi. Genelkurmay da Ankara’dan İstanbul’a taşınmadı. Bu ihbar mektubunu neden gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yollamadılar.



3 Askeri personele sivil yargılama yolu açan TCK’daki değişiklik Anayasa Mahkemesi’nde değerlendiriliyor. Beklentilere göre Yüksek Mahkeme bu konudakı kararını Kasım ayı içinde verecek. Anayasa Mahkemesı kararını versin. Yargılamayı yapacak yargı makamı belli olsun. Neden bu kadar acele ediliyor?



4 Ellerindeki belgenin gerçekliğinden bu kadar eminlerse neden hukuk dışı yollara başvuruluyor? Neden basına servis yapılıp acele kamuoyu baskısı yaratılıyor?



5 Biz hala bu belgenin gerçekliğiyle ilgili şüphe taşıyoruz. Hukuk ve akıl dışı bu belgenin, sınıflarını hep birincilikle bitirmiş bir Kurmay Albay’ın hazırlamış olmasını mantığımız almıyor.

TSK gereğini yapar.



İrtica belgesinin fotokopisi ortaya çıktığında ’o belge şu an için bir kağıt parçası’ değerlendirmesi yapmıştık. O belge eğer gerçek çıkarsa Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gereğini mutlaka yaparız.”