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TSK: Bizde kimyasal silah yok

TSK, PKK terörüyle mücadelede kimyasal silah kullanıldığı iddiasının asılsız, mesnetsiz, taraflı ve tamamen karalamaya yönelik olduğunu duyurdu.

08 Aralık 2011 02:00

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, PKK terörüyle mücadelede kimyasal silah kullanıldığı iddiasının asılsız, mesnetsiz, taraflı ve tamamen karalamaya yönelik olduğunu duyurdu.
 

Resmi internet sitesinde yazılı bir açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, son günlerde yurtdışı kaynaklı bazı yayınlarda Silahlı Kuvvetler'in teröristle mücadelede kimyasal silah kullandığına yönelik haberlere yer verildiğini hatırlattı.


Bu tür iddiaların asılsız ve Silahlı Kuvvetleri karalamaya dönük olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Silahlı Kuvvetler'in envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamaktadır. bölücü terör örgütü ile mücadele ulusal ve evrensel hukuk kurallarına uygun olarak sürdürülmektedir" denildi.

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