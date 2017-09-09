TSK: Biri sözde lider kadrodan olmak üzere 99 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada “son bir haftada biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 99 terörist etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.

TSK'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı kararlılıkla mücadelesine devam ederken, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz süreç içerisinde (24 Ağustos – 07 Eylül 2017) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkâri ve Şırnak) bölgeleri, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edilmiştir. Bu kapsamda;

Şırnak / Beytüşşebap (İncebel / Kato Dağı) ve Hakkari / Yüksekova bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiş,

İcra edilen operasyonlarda;

(1) Biri sözde lider kadroda olmak üzere toplam 99 terörist etkisiz hale getirilmiş,

(2) 34 adet piyade tüfeği, 1 adet makinalı piyade tüfeği, 1 adet makinalı tabanca, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet roketatar, 3 adet tabanca olmak üzere toplam 41 adet silah, 420 kg amonyum nitrat, 37 adet el bombası, 30 adet fünye, 2.664 adet hafif silah mühimmatı, 1 adet roketatar mühimmatı, 6 adet havan mühimmatı, 10 adet anti personel mayını, 13 adet anti tank mayını, 87 adet şarjör, 12 adet tahrip kalıbı, 10 adet tüp, 2 adet akü, 3 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 550 metre kablo, 12 adet telsiz, 7 adet radyo, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirilmiş,

(3) 50 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş,

(4) Teröristler tarafından kullanılan 12 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş,

(5) Kahramanmaraş/Nurhak, Barış Mahallesi Festival Alanında, duyum üzerine durdurulan şüpheli araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada; çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatla birlikte 2’si ölü, 2’si sağ, 1’i yaralı olmak üzere 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiş, yaralı olarak ele geçirilen teröristin 19 Eylül 2012 tarihinde Tunceli-Ovacık Savcısı Murat UZUN’un şehit edilmesi olayının planlayıcısı Azad Çüngüş kod adlı Gürbüz TOPÇU olduğu tespit edilmiş,

(6) Hakkâri/Merkez ilçesi kırsalında, 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrası bölgede icra edilen arama tarama faaliyetleri sonucunda, bomba yüklü bir araç tespit edilerek olay yerinde imha edilmiş,

BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 589.872 paket kaçak sigara ele geçirilmiş,

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 20.794 kişi yakalanmıştır.

Anılan dönemde özellikle Şırnak / Beytüşşebap (İncebel / Kato Dağı) ve Hakkâri / Yüksekova bölgelerinde icra edilen orta çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütünün yaz dönemi yapılanmasına ağır darbe indirilmiş ve örgütün önemli kayıplar vermesi sağlanmıştır.

İcra edilen operasyonlarda 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 17 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.



Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;

Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekâtta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km2’lik alan kontrol altına alınmıştır.

Bab ilçe merkezi ve çevresinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir.

Sonuç olarak;

Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin ve devletimizin sağladığı imkanlarla ülkemize tehdit teşkil eden tüm unsurlarla sürdürdüğü mücadelesine her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, azim ve kararlılıkla devam etmektedir.