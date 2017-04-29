TSK: Bir haftada 112 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Şırnak, Hakkâri, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Bitlis ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda son 1 haftada 112 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 20-28 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarına yer verildi.

Açıklamada "Türkiye'nin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde bölücü terör örgütüne karşı mücadelesini sürdüren TSK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetleri de yürütmeye devam etti. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi Teröristle mücadele harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgeleri temizlemek ve bahar/yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla Şırnak Beytüşşebap, Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova, Siirt Pervari, Diyarbakır Lice, Kulp, Mardin Dargeçit, Tunceli Aliboğazı, Bitlis merkez ve Kars Sarıkamış-Kağızman'da operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 112 terörist etkisiz hale getirildi, 53 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 6 RPG-7 roketatar, bir adet 60 mm'lik havan, 4 keskin nişancı tüfeği, bir SA-18 güdümlü füze mühimmatı, 2 tabanca ve 78 el bombası ele geçirildi.

109 el yapımı patlayıcı imha edildi, 7 bin 440 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde bulundu.

Operasyonlarda teröristlere ait 69 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler sonucunda 50 kilogram toz ve 579 kilogram kubar esrar, yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu ve 26 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 765 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 12 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı." denildi.