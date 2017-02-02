TSK: Bir günde 51 DEAŞ militanı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri devam eden Fırat Kalkanı harekâtının 163. günüyle ilgili yaptığı açıklamada "İcra edilen hava harekâtı ve çatışmalarda 51 DEAŞ mensubu etkisiz hâle getirilmiştir" ifadesini kullandı.Açıklamada ayrıca 329 IŞİD hedefinin vurulduğu da belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"02 Şubat 2017 günü saat 07.00’ye kadar, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 244 DEAŞ TÖ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmıştır.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 85 DEAŞ TÖ hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, iki mühimmat deposu, iki toplanma noktası, bir depo ve iki top imha edilmiştir.

İcra edilen hava harekâtı ve çatışmalarda 51 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.

DEAŞ TÖ’nden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 41 EYP imha edilmiş, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3.591 EYP ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hâle getirilmiştir."