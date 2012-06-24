TSK, başta Kandil olmak üzere 9 noktayı vurdu

TSK, "Çoğunluğu Kandil bölgesi olmak üzere 9 hedef vuruldu. Uçuşlarımız emniyetle üslerimize dönmüşlerdir" açıklamasını yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Irak'ın kuzeyinde yapılan keşif ve hedef analizi sonuçlarına istinaden, çoğunluğu Kandil bölgesinde olmak üzere, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 9 hedef (barınak ve mağara), Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından, 22-24 Haziran 2012 tarihleri arasında, tam isabetle vurulmuştur.

Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."