TSK: BALYOZ SANIKLARI NEDEN HÂLÂ TUTUKLU

T24 - Genelkurmay Başkanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin “yargı sürecine müdahale anlamına gelecek davranışlardan özellikle kaçındığını”, ancak “Balyoz darbe planı” iddialarıyla ilgili olarak açılan davada “163 muvazzaf ve emekli personelin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini anlamakta güçlük çektiğini” açıkladı. Davanın ana dayanağı olan 5-7 Mart 2003'te 1. Ordu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen plan seminerinin nasıl yapıldığı, neleri kapsadığı ve seminere kimlerin hangi emirle katıldığının “tereddüde yer bırakmayacak şekilde ilgili makamlara izah edildiği” vurgulanan açıklamada, “savcılığın görevlendirdiği bilirkişilerin hazırladığı raporlarda da benzer hususların açıkça yer aldığı” belirtildi. Genelkurmay açıklamasına, Balyoz davası sanıkları için 5 Nisan Salı günü verilen “tutukluluk halinin devamına” ilişkin kararın da “kamuoyunun bilgisi için” eklenmesi dikkat çekti.







Sancılı Yüksek Askeri Şûra sürecinin ardından Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından 30 Ağustos 2010 itibarıyla Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Orgeneral Işık Koşaner, bu görevi sırasında tartışma yaratacak ikinci açıklamasını yaptı.

Ergenekon sürecine ilişkin olarak ilk yazılı açıklamayı, yine Balyoz sanığı iki general ve 1 amiralin hükümet tarafından engellenen bir üst rütbeye terfileri konusunda yapan Koşaner, ikinci açıklamayı, dün (5 Nisan 2011) Balyoz sanıklarının tutukluluk hallerine yapılan itirazın reddedilmesi üzerine bugün (6 Nisan 2011) saat 15:20'de yaptı.









'Tutukluluğun devamını anlayamıyoruz'

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesine konan beş maddelik yazılı açıklama ile açıklamaya eklenen “Balyoz sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına ilişkin” mahkeme kararı aynen şöyle:

1. 5-7 Mart 2003 tarihinde 1’inci Ordu Komutanlığında yapılan bir plan semineri ve bu seminerle ilişkilendirilmeye çalışılan ve bir darbe planı olduğu iddia edilen planla ilgili olarak başlatılan kovuşturma işlemi devam etmektedir.

2. Halen tutuklu bulunan 163 askeri personelin, tutuksuz yargılanmak üzere yaptıkları müracaat 5 Nisan 2011 tarihinde itiraz mahkemesi tarafından ikinci kez reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir.

3. Devam eden yargı sürecine müdahale anlamına gelebilecek davranışlardan özellikle kaçınan Türk Silahlı Kuvvetleri, yargılamayı etkilemeyecek şekilde, çeşitli defalar açıklamalar yaparak, ilgili makamları bilgilendirerek, yapılan seminerin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, neleri kapsadığını ve kimlerin hangi emirlerle katıldığını tereddüte yer bırakmayacak şekilde izah etmiştir. Benzer hususlar, savcılık makamlarınca görevlendirilen bilirkişi raporlarında da açık bir şekilde yer almaktadır.

4.Hal böyle iken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevli ve emekli 163 personelinin tutukluluk halinin devamını anlamakta güçlük çekilmektedir.

5.Bu nedenle, dün verilen tutukluluk halinin devamına ilişkin kararı kamuoyunun bilgisi için olduğu gibi yayınlıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





Genelkurmay sitesindeki tutukluluğun devamına ilişkin mahkeme kararı





