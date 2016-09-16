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TSK: Azaz-Rai arasındaki operasyona ABD Özel Kuvvetleri destek verdi

TSK'nın bilgilendirmesine göre, Fırat Kalkanı'nın 24 gününde 5 IŞİD'li öldürüldü, 5 ÖSO'lu Tatimus'daki patlamada hayatını kaybetti

16 Eylül 2016 22:15

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı operasyonunun 24. gününe ilişkin bilgilendirmesinde, 5 IŞİD'linin öldürüldüğünü,Tatimus'da yaşanan patlamada ise 5 ÖSO üyesinin hayatını kaybettiğini bildirdi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:  

"Tespit edilen 26 hedefe 72 adet fırtına mermisi atıldı. Koalisyon uçakları 4 harekat yaptı. 5 DEAŞ'lı öldürüldü. Tatimus'daki patlamada 5 muhalif şehit oldu., 6 muhalif yaralandı. 5 bina ve 1 havan mevzi imha edildi.

Azaz-Rai arasındaki bölgede icra edilen harekata koalisyon kapsamında ABD Özel Kuvvetleri destek verdi"

 

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