TSK: Azaz-Rai arasındaki operasyona ABD Özel Kuvvetleri destek verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı operasyonunun 24. gününe ilişkin bilgilendirmesinde, 5 IŞİD'linin öldürüldüğünü,Tatimus'da yaşanan patlamada ise 5 ÖSO üyesinin hayatını kaybettiğini bildirdi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Tespit edilen 26 hedefe 72 adet fırtına mermisi atıldı. Koalisyon uçakları 4 harekat yaptı. 5 DEAŞ'lı öldürüldü. Tatimus'daki patlamada 5 muhalif şehit oldu., 6 muhalif yaralandı. 5 bina ve 1 havan mevzi imha edildi.

Azaz-Rai arasındaki bölgede icra edilen harekata koalisyon kapsamında ABD Özel Kuvvetleri destek verdi"