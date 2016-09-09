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TSK: Avaşin ve Hakurk'ta 3 adet PKK hedefi imha edildi

"Etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 188'e çıktı"

09 Eylül 2016 20:21

Türk Silahlı Kuvvetleri, Avaşin ve Hakurk'ta 3 PKK hedefinin imnha edildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada operasyolar esnasında etkisiz hale getirilen PKK'lıların sayısının da 188'e çıktığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:

09 Eylül 2016 tarihinde 13:11-15:34 saatleri arasında Irak kuzeyi Avaşin/Basyan ve Hakurk bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen 3 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.    

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