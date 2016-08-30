TSK: Avaşin-Basyan bölgesindeki PKK hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Avaşin-Basyan bölgesindeki PKK hedefleri vurulduğunu duyurdu.

Gündüz saatlerinde de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıklamıştı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "29 Ağustos 2016 tarihinde 12.30-13.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Gara bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen BTÖ hedefleri ateş altına alınarak imha/etkisiz hale getirilmiştir. Hasar/zayiat tespit çalışması sürdürülmektedir" denilmişti.