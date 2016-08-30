T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK: Avaşin-Basyan bölgesindeki PKK hedefleri vuruldu

TSK, Kuzey Irak’a hava harekatı düzenliyor

30 Ağustos 2016 00:23

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Avaşin-Basyan bölgesindeki PKK hedefleri vurulduğunu duyurdu.

Gündüz saatlerinde de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıklamıştı. 

TSK'dan yapılan açıklamada, "29 Ağustos 2016 tarihinde 12.30-13.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Gara bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen BTÖ hedefleri ateş altına alınarak imha/etkisiz hale getirilmiştir. Hasar/zayiat tespit çalışması sürdürülmektedir" denilmişti.

ETİKETLER

tskkuzey ırak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24