TSK: Askerlere yönelik soruşturma Başbakan'ın izniyle olsun

T24 - MİT'çilere tanınan soruşturma için 'izin kriteri', Genelkurmay'ı harekete geçirdi. Yasa taslağı hazırlayan kurum 'terörle mücadele eden askerler' hakkındaki soruşturmaların bakan ya da başbakan iznine bağlı olmasını istedi.

Akşam'dan Soner Arıkanoğlu'nun haberine göre; MİT yasası sonrası Genelkurmay da terörle mücadele eden askerlere yönelik soruşturmaların izne tabi olmasını istiyor.

KCK soruşturmasını yürüten özel yetkili savcının MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'i 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırması krize neden olmuştu. İfade krizi, MİT'çilere yönelik soruşturmalara istisna getirilerek aşılabilmişti. MİT mensupları veya başbakan tarafından kamu görevlileri arasından görevlendirilenler hakkında 'görevin niteliğinden doğan veya görev sırasında işledikleri iddia olunan suçlar' nedeniyle açılacak soruşturmalar başbakanın iznine bağlanmıştı. Yaşanan süreçte İstanbul Emniyeti'nde görevli 13 polis şefinin yeri değişmiş, KCK soruşturmasından el çektirilen Savcı Sadrettin Sarıkaya hakkında da soruşturma başlatılmıştı.



İzin istisnası getirilsin



İfade krizini aşmak için MİT'çilere tanınan 'izin' kriteri, Genelkurmay Başkanlığı'nı harekete geçirdi. Genelkurmay, askerler hakkında terörle mücadele ederken işledikleri iddia olunan suçlar nedeniyle açılacak adli soruşturmalara da izin istisnası getirilmesi için bir yasa taslağı hazırladı.



'Madde eklensin'



Başbakanlık'a gönderilen taslakta, Askeri Mahkemeler Kanunu ya da Ceza Muhakemesi Kanunu'na, terörle mücadele eden askerlerle ilgili bir istisna maddesi eklenmesi önerildi. Terörle mücadele ederken işledikleri iddia olunan suçlar nedeniyle askerler hakkında açılacak soruşturmaların, milli savunma bakanı ya da başbakanın iznine tabi olması istendi.



Formül şöyle



Taslakta, istisna maddesi şöyle formüle edildi: 'Terörle mücadelede görev veren veya bu görevi ifa eden asker kişilerin bu görevleriyle ilgili işledikleri iddia olunan suçların soruşturulması, Milli Savunma Bakanı / Başbakanın iznine tabidir.'



Gözler hükümette



Hükümetin, Genelkurmay'ın askerlere ilişkin bu talebini nasıl değerlendireceği merakla bekleniyor. Hükümet yeşil ışık yakarsa taslak TBMM'ye sevk edilerek yasalaşması sağlanacak.

Taslak bu haliyle yasalaşırsa terörle mücadelede görevli olan askerler hakkında soruşturma için Milli Savunma Bakanı ya da Başbakan'ın izin vermesi gerekecek. Bakan ya da Başbakan'ın izin vermediği askerler hakkında soruşturma açılamayacak. Askerlerin terörle mücadele ederken işledikleri diğer tüm suçlarda da aynı durum söz konusu olacak. Askerlere tanınacak olası soruşturma istisnası, Ergenekon, Balyoz, İrticayla Mücadele Eylem Planı ve İnternet Andıcı gibi davalardan tutuklu bulunan ya da tutuksuz yargılanan askerleri de kapsayıp kapsamayacağı tartışmalarına neden olacak.