TSK: Asker üzerinden siyaset yapılmamalı

T24 - CHP'li Süheyl Batum'un "Koca bir askeri yıktılar. Koca bir asker derken meğer kağıttan kaplanmış o da. Biz bunu asker zannedermişiz" sözlerine Genelkurmay Başkanlığı'ndan yanıt geldi: "TSK'yı günlük siyasete çekmek üzücü, asker üzerinden siyaset yapılmamalı."





SÜHEYL BATUM: KOCA BİR ASKER MEĞER KAĞITTAN KAPLANMIŞ







Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yapılan açıklamada, 6 Şubat 2011 tarihli bazı basın yayın organlarında, iki büyük siyasi partiye mensup ve yönetici konumundaki bir kısım siyasilerin Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bazı değerlendirmelerinin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Her vesileyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyaset dışında kalması gerektiğini savunan bu siyasilerin, Türk Silahlı Kuvvetlerini günlük siyasi tartışmaların içerisine çekme gayretleri üzüntüyle izlenmektedir.

Çevremizde sonu belli olmayan istikrarsızlıkların yoğunlaştığı bir dönemde, sadece güvenlik alanındaki görevlerini en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasi tartışmalara konu edilmesi, ne ülkemize ne de herhangi bir siyasi görüşe fayda sağlayacaktır.

Kendi görüşleri doğrultusunda kamuoyu oluşturmak isteyen siyasilerin, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili söylemlerinde daha özenli olmaları ve asker üzerinden siyaset yapmamaları beklenmektedir."



