TSK, Anıtkabir ziyaretçi sayısını açıkladı

Genelkurmay Başkanlığı, Anıtkabir ziyaretçi sayısını açıkladı. Anıtkabir'i bu yıl şu ana kadar 6 milyon 391 bin 238 kişi ziyaret etti. Bu rakam 2015 ve 2016'daki ziyaretçi sayısından yüksek olduğu açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı 2017'de ay ay Anıtkabir'i ziyaret edenlerin sayısını açıkladı. açıklandı. Buna göre, Ocak ayında 184 bin 883, Şubat ayında 249 bin 923, Mart ayında 353 bin 702, Nisan ayında 528 bin 315, Mayıs ayında 665 bin 499, Haziran ayında 277 bin 511, Temmuz ayında 396 bin 595, Ağustos ayında 724 bin 172, Eylül ayında 358 bin 859, Ekim ayında 981 bin 047 ve Kasım ayında 1 milyon 670 bin 732 kişi ziyaret etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kasım, ziyaretçi sayısının en yüksek olduğu ay olarak görülüyor.

Anıtkabir'i 2017 yılında şu ana kadar toplamda 6 milyon 391 bin 238 kişi ziyaret etmiş.

11 aylık rakam 2025 ve 2016'dan şimdiden yüksek

2016 yılında Anıtkabir'i ziyaret edenlerin sayısı 4 milyon 598 bin 617 kişiydi. 2015'te ise toplam rakam 5 milyon 068 bin 608'di. 2017 yılı Aralık ayı rakamları olmadan daha şimdiden geçtiğimiz iki yıla kıyasla en yüksek ziyaretçi sayısının olduğu yıl.