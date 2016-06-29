TSK: Alçakça gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz

36 kişinin öldüğü 147 kişinin de yaralandığı Atatürk Havaalanı'nadaki terör saldırısıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. Saldırının 'lanetlendiği' açıklamada şöyle denildi:

"28 Haziran 2016 Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor, bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve Yüce Türk Milletine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."