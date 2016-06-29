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TSK: Alçakça gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısıyla ilgili soruşturma da başlatıldı

29 Haziran 2016 15:00

36 kişinin öldüğü 147 kişinin de yaralandığı Atatürk Havaalanı'nadaki terör saldırısıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. Saldırının 'lanetlendiği' açıklamada şöyle denildi:

"28 Haziran 2016 Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor, bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve Yüce Türk Milletine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

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Atatürk Havalimanı saldırısıİstanbulTSK

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