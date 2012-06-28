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TSK, Akdeniz'in 1260 metre derinliğinde pilotları arıyor

Genelkurmay Başkanlığı, geçen hafta Akdeniz'de düşürülen RF-4'ü arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı

28 Haziran 2012 16:57

TSK, Akdeniz'de yapılan arama çalışmalarında pilotlara ait eşyaların bulunduğunu açıkladı. TSK, Akdeniz'de yapılan arama çalışmalarında pilotlara ait eşyaların bulunduğunu açıkladı. Ayrıca CHP'li vekilin İsrail-Türkiye-Suriye üçgeni iddialarını da yalanladı.

TSK, arama ve kurtarma çalışmalarında pilotlara ait bazı malzeme ile uçağa ait bazı parçaların bulunduğunu duyurdu.

Genelkurmay, aramaların beş askeri gemi/bot (1 fırkateyn, 1 hücümbot, 1 karakol gemisi, 2 sahil güvenlik botu) bir uçak (CN-235), dört arama kurtarma helikopteri ile sürdüğünü de vurguladı.

Sualtı araştırma gemisinin de aramalara devam ettiği belirtilen açıklamanın en dikkat çekici yönlerinden biri de şu ifadeler oldu: "Ortalama derinliği 1260 metre olan arama bölgesinde, hidrografi gemisinin dışında başka bir gemi bulunmasına dair çalışmalar Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak sürdürülmektedir."

TSK'nın açıklamasında geçen bu ifadeler, Titanik'in enkazını araştıran Nautilus'un enkazı arama çalışmalarına katılabileceği yönündeki iddiaları güçlendirmiş oldu. ntvmsnbc bu iddiaları Salı günü gündeme getirmişti. İlgili haberi okumak için tıklayın

 

TSK'dan CHP'li vekile yalanlama

 

Genelkurmay aynı anda yaptığı ikinci bir açıklama ile CHP Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'na da yanıt verdi.

Ediboğlu, Suriye'den firar edip Ürdün'e sığınan bir MİG-21 uçağının kodlarının İsrail'de çözülürek İncirlik'te Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir RF-4 uçağına yüklendiğini, bu uçağın da geçen hafta düşürülen RF-4 olduğunu öne sürmüştü.

TSK bu iddiaların hayal ürünü olduğunu belirterek CHP'li vekili yalanladı.

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