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Dünya
Deutsche Welle

TSK: Afrin'e ilerleyen konvoy vuruldu

Türkiye Afrin'e silah taşıyan bir konvoyun vurulma görüntülerini yayınladı. TSK "sivillerin zarar görmemesi için hassasiyet gösterildiğini" belirtirken, YouTube görüntüleri "rahatsız edici" olduğu gerekçesiyle sildi.

23 Şubat 2018 13:42

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'e silah ve mühimmat taşıyan 30-40 araçlık konvoyun vurulduğunu açıkladı.

TSK'nın açıklamasında, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "harekat esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait konvoyun hedef alındığı ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği" kaydedildi.

YouTube sildi

Genelkurmay Başkanlığı, söz konusu konvoyun imha edilmesi ile ilgili görüntüleri resmi internet sitesi ve Twitter ve YouTube hesapları üzerinden paylaştı. YouTube, TSK'nın yüklediği konvoy görüntülerini sildi. Kurum tarafından videonun "YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için" kaldırıldığı belirtildi.

TSK tarafından yapılan diğer bir açıklamada ise "Zeytin Dalı" harekatı kapsamında şu ana kadar "etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1873 olduğu" belirtildi.

DHA,DW/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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