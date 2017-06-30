TSK, Afrin'deki YPG ateşine karşılık verdi

Hatay’ın Hassa İlçesi’nde Suriye sınırındaki Gökhan Hudut Karakolu’na, YPG'nin aktif olduğu Afrin bölgesinden açılan ateşe TSK karşılık verdi.
Saat 11.00 sıralarında Afrin bölgesinde bulunan Akbez Demiryolu Tüneli girişi mevkiinden, Gökhan Hudut Karakolu’na hafif silahlarla taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine Gökhan Hudut Karakolu’ndan taciz ateşi açılan bölgeye top atışı yapılarak karşılık verildi.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Öte yandan PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'e komşu olan Hatay sınırına obüs sevkiyatı yapıldı.
Obüsleri taşıyan çekiciler, Kırıkhan ilçesinden güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerine gönderildi. Obüslerin, sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.
Öte yandan, sınırda yoğun bir hareketlilik yaşandığı bildirildi.