TSK, Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

Türk Silahlı Kuvvetleri, ocak ayında başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler ile birlikte kontrolü ele aldığı Suriye'nin Afrin kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. ,

Bölgede yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Şuheda Şarkiye grubu lideri Abu Havle kod adlı Abdurrahman El Hüseyin ve çetesine karşı harekete geçildi.

ÖSO grupları tarafından yürütülen operasyon, çete mensuplarının şehir içerisindeki karargah binasında ve çevresinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle yavaş ilerliyor.

Terör örgütü Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) örgütü ile de irtibatı bulunan çete, Afrin şehir merkezinde iki noktada sıkıştırıldı. Sivilleri tahliye çalışmaları sürüyor.