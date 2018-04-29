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BBC Türkçe

TSK: Afrin'de kullanılan silah ve mühimmat Silahlı Çatışma Hukuku'na uygun

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekât'ında "kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetlerin Silahlı Çatışma Hukuku'na uygun ve meşru zeminlerde sürdürüldüğünü" açıkladı. Suriyeli Kürt güçler, Türkiye'nin Cuma günü sivillerin yaşadığı A

29 Nisan 2018 20:30

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekât'ında "kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetlerin Silahlı Çatışma Hukuku'na uygun ve meşru zeminlerde sürdürüldüğünü" açıkladı.

Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının Suriye sınırında birlikleri denetlemesinden sonra gelen açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) internet sitesinden yayımlandı.

Açıklamada ayrıca "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekâtın başarılı bir şekilde devam ettiğini" belirtildi.

Sivillerin korunmasına yönelik "her türlü hassasiyetin gösterildiği" ifadesi de açıklamada yer aldı.

Suriye'deki Kürt güçleri ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk ordusunun Cuma günü sivillerin yaşadığı bir köye gaz saldırısı yaptığını ve altı sivilin yaralandığını iddia etmişti.

Halk Savunma Birlikleri (YGP) sözcüsü Birusk Hasaka Reuters'a yaptığı açıklamada, Afrin'in kuzeybatısındaki köye yapılan saldırıda yaralanan altı kişinin nefes alma güçlüğü çektiğini ve kimyasal saldırı belirtileri taşıdığını belirtmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk ordusunun vurduğu köyde yaralananların ayrıca göz bebeklerinde büyüme olduğunu iddia etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir doktor da iddialara destek verdi.

Beyaz Saray ise Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullanmasını "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

Associated Press haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, konuya ilişkin haberleri gördüklerini, ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklama yapan bir yetkili de benzer bir değerlendirmede bulundu.

Yetkili, "Türk kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını son derece olasılık dışı olarak değerlendiriyoruz. Afrin'de sivillerden uzak durulması ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

1925 tarihli Cenevre Protokolü, savaşlarda kimyasal ve biyolojik silahların kullanılmasını yasaklıyor.

Türkiye de Cenevre Protokolü'nün imzacıları arasında yer alıyor.

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