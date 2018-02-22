TSK, Afrin'de 3 köyün daha kontrolünü ele geçirdi

Türk Silahlu Kuvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in batısındaki Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerinin kontrolünü ele geçirdi.

TSK, harekâtın 33'üncü gününde Zeytin Dalı Harekâtı'nın 33. gününde "Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu" açıklamasını yapmıştı.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından bu yana Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 71'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG'ye ait üs olmak üzere 99 nokta TSK'nın kontrolüne geçti.