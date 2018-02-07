TSK: Afrin'de 2 asker şehit oldu

Türk Silahla Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, terör örgütü mensuplarınca yapılan tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın 19'uncu gününde kritik öneme sahip olan Afrin'nin kuzeyinde bulunan Şeyh Horoz Köyü ve alt yerleşim yerleri ile Havuz Tepesi TSK kontrolüne geçti.

Akşam saatlerinde burada bulunan askerlere Darmık Dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre 2'si ağır 10 asker yaralandığı açıklanmıştı. Helikopterlerle Kilis Jandarma Komutanlığı'na götürülen askerler oradan da ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtilmişti.

TSK, gece geç saatlerde yaptığı açıklamada, Afrin'de terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik. PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine" ifadelerine yer verildi.