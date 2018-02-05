TSK: Afrin'de 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in Kuri Tepe bölgesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havanlı saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

TSK tarafından daha önce yapılan açıklamada Küçük Darmık Dağı bölgesinde de bir tankın daha isabet aldığını ve can kaybının yaşanmadığını duyurmuştu.