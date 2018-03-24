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TSK: Afrin tamamen kontrol altına alındı

TSK, Afrin'deki tüm köylerin kontrol altına alındığını duyurdu

24 Mart 2018 14:32

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin’in tümüyle kontrol altına alındığı duyurdu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için, 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.      

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla, BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.     

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamında Afrin bölgesinde kontrol tamamen sağlandı. Halkın güvenle evlerine dönüşünü sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.     

Bu kapsamda TSK unsurları bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. 

91 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 17-23 Mart'ta Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 91 terörist etkisiz hale getirildi. 

 

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