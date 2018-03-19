TSK: Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır

TSK, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e ÖSO ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak açıklamasında, "Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Harekât kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 225 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.Harekâtın başlangıcından itibaren toplam 3603 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

TSK tarafından yapılan açıklama şöyle;

"18 Mart 2018 tarihi itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürdürülmektedir. Harekât kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 225 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Harekâtın başlangıcından itibaren toplam 3603 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, 18 Mart Şehitler Gününü de idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temenni ederiz. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."