TSK: Afrin kent merkezi kuşatıldı

TSK, 12 Mart'tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığını açıkladı.

Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde kritik bir aşamaya geçildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezinin kuşatmasını tamamladı ve sivillerin güvenli çıkışını kolaylaştıracak bir koridor hazırladı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatıldı" ifadesi kullanıldı.

TSK ve ÖSO, dün 12 köyü kurtarmıştı.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün akşamki açıklamasında 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığı, kurtarılan toplam alanın bin 102 kilometrekareye ulaştığını söylemişti.



