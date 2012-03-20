TSK, 'Afganistan'da ne işimiz var' sorusuna Meclis kararını işaret etti

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afganistan'dan 12 şehidimiz geldi, şu soruyu soracağız kendimize: Afganistan'da ne işimiz vardı? Türk askerinin Afganistan'da ne işi var?" eleştirisiyle başlayan tartışmalarla ilgili TSK'dan açıklama geldi.

Genelkurmay Başkanlığı resmî internet sitesinden yaptığı "Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (UGYK-ISAF) ve Türkiye'nin Katkıları" başlığı altında 12 maddelik bir açıklama yaptı.

Kabil'de meydana gelen helikopter kazasında 12 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin Afganistan'daki varlığına yönelik tartışmalar üzerine Genelkurmay Başkanlığı yorumsuz bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk askerinin Afganistan'da ulusal güvenlik güçlerini eğitmek, Afgan halkına güvenlik ve istikrar konusunda yardım etmek amacıyla bulunduğu vurgulandı.

Asker sayısı hakkında bilgi verilen açıklamada, yapılan görevlere de yer verildi.



Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (UGYK-ISAF) ve Türkiye’nin Katkıları

Açıklama:

1. 05 Aralık 2001 tarihli Bonn Anlaşması ve BM Güvenlik Konseyinin 20 Aralık 2001 tarih ve 1386 sayılı Kararı ile NATO bünyesinde Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (UGYK-ISAF) teşkil edilmiş ve 16 Ocak 2002 tarihinde İngiltere’nin liderliğinde göreve başlamıştır.

2. NATO, UGYK Harekatını 2014 sonuna kadar sürdürmeyi planlamaktadır.

3. UGYK; Brunssum/Hollanda’da konuşlu NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının emir ve komutasında görev yapmaktadır.

4. UGYK’nın sorumluluk sahası başlangıçta sadece Afganistan’ın başkenti Kabil ve çevresi ile sınırlıyken, BM Güvenlik Konseyinin 18 Ekim 2003 tarihli ve 1510 sayılı Kararı ile tüm Afganistan’ı kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Halen, Afganistan’ın tamamında UGYK’ya bağlı altı bölge komutanlığı bulunmakta ve UGYK Harekatına 50 ülkeden 130.018 personel katılmaktadır.

5. Ülkemiz; TBMM’nin 10 Ekim 2001 tarihli 722 sayılı Kararına istinaden, Afganistan’da yürütülen harekata katkıda bulunmaya başlamıştır.

6. TSK mensupları, Afganistan’da; Afganistan Ulusal Güvenlik Güçlerini eğitmek ve Afganistan halkına güvenlik, istikrar ve gelişme konusunda yardım etmek maksadıyla bulunmaktadır.

7. Afganistan’da, halen;

a. Kabil Bölge Komutanlığında (Kabil’de) 1.451,

b. T.C. Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Bölgesel İmar Ekiplerinin emniyeti için Vardak’ta 76 ve Şibirgan’da 119 olmak üzere toplam 1.646 personelimiz görev yapmaktadır.

8. Türkiye, bu mevcudu ile UGYK’ya katkı sağlayan 50 ülke içinde 8’inci sıradadır.

9. Türkiye, Kabil Bölge Komutanlığının sorumluluğunu 01 Kasım 2009’da devralmış, bugüne kadar görev süresi iki kez uzatılmıştır. Halihazırda 01 Kasım 2012’ye kadar üçüncü kez üstlenilen bu görev başarıyla sürdürülmeye devam edilmektedir.

10. Kabil Bölge Komutanlığının temel görevi; Afganistan Hükümetinin otoritesini Kabil ilinde yaygınlaştırmasını desteklemek maksadıyla, Afgan Güvenlik Güçleri ve Koalisyon Kuvvetleri ile yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde güvenliğin tesisine ve Afgan Güvenlik Kuvvetlerinin güvenlik sorumluluğunu alabilecek seviyeye ulaştırılmasına yardımcı olmaktır.

11. Türkiye’nin millî kısıtlamaları gereği; birliklerimize sorumluluk sahası dışında görev verilmemekte ve mayın temizleme, terörle mücadele, uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde görevlendirilmemektedir.

12. TSK’nın Afgan Ulusal Güvenlik Güçlerinin eğitimine verdiği destek kapsamında, Afgan askeri personelinin eğitimine, Türkiye ve Afganistan’da devam edilmektedir. Türkiye’de, TSK eğitim ve öğretim kurumlarında 2.107, İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında (Eğirdir/Isparta) 1.193 olmak üzere toplam 3.300 Afgan askeri personeline eğitim verilmiştir. Sponsorluğu sürdürülen Kabil Askeri Lisesi ile Kara Harp Okulu, Komuta Kurmay Koleji ve sınıf okullarına eğitici/danışman desteği sağlanmasının yanında, Kabil Bölge Komutanlığı sorumluluğunda işletilen Gazi Askeri Eğitim Merkezinde astsubay temel eğitimine devam edilmektedir. Bugüne kadar Afganistan’da 12.500 Afgan askeri personeline eğitim verilmiştir.