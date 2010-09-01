-TSK: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Genelkurmay, dinleme cihazlarının alım nedenleri dışında kullanıldıkları iddiasının araştırılması için adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, bir gazetede, 30 Ağustos 2010 tarihinde yer alan dinleme iddialarıyla ilgili aynı gün başlatılan idari soruşturmada şu ana kadar ulaşılan sonuçlara yer verildi. ''Cihazların alımlarıyla ilgili iddialar araştırılmış, baştan itibaren tüm işlemlerin mevcut yasal mevzuata ve bu konudaki usullere uygun yapıldığı ve bütün evrakların mevcut olduğu tespit edilmiştir'' denilen açıklamada, bu kapsamda; 12 Mart 2002 tarihinde toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesinin (SSİK), GES Komutanlığı imkanlarının iyileştirilmesi amaçlı 209 sayılı kararına istinaden 23 Şubat 2007 tarihinde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca gönderilen bir yazı ile işlemin başlatıldığı belirtildi. Talebin 30 Mart 2007 tarihinde toplanan SSİK'in 356 sayılı kararı ile onaylandığına dikkat çekilen açıklamada, SSİK'in 356 sayılı kararı uyarınca tedarik görevinin Savunma Sanayi Müsteşarlığına (SSM) verildiği kaydedildi. SSM'nin kendi mevzuatına uygun usullerle ihaleye çıktığı ve bir yıla yakın süren ihale sürecini müteakip cihazların tedarik işleminin Mayıs 2008 ayında tamamlandığı belirtilen açıklamada, ''Tedarik edilen söz konusu cihazların gerekli testlerden geçirildikten sonra Kasım-2008 ayı içinde alım maksadına uygun olarak yurt dışında ve yurt dışına yönelik görev yapmak üzere hudut bölgesinde konuşlandırıldıkları anlaşılmıştır'' ifadelerine yer verildi. Ortaya atılan iddialarda adı geçen generalin bu süreçte karargah görevinden kıta görevine atandığı ve 14 Ağustos 2007'de Genelkurmay Karargahından ayrıldığı ifade edilen açıklamada, iddialarda yer verilen 06 AD 6382 plakalı aracın çok farklı maksatlar için kullanılan bir resmi araç olduğu ve iddia edilen konularla uzaktan yakından bir ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, ''Cihazların alım nedenleri dışında kullanıldıkları iddialarını araştırmak maksadıyla bazı kurum ve kuruluşlardan bilgi, belge, doküman talep ve temin edilmesi ve bazı cihazlarda teknik incelemeye duyulan ihtiyaç nedeniyle adli soruşturma başlatılmıştır. Adli soruşturma, Genelkurmay Askeri Savcılığınca yürütülmektedir'' denildi.