TSK: Açılan taciz ateşinde 1 asker hafif şekilde yaralandı

Genelkurmay Başkanlığı, dün saat 14:00 sularında açılan taciz ateşinde 1 askerin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, 10-12 kişilik grubun 50-60 el taciz ateşi açtığı kaydedildi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"10-12 kişilik bir bölücü terör örgütü grubu tarafından, saat 14.00 sularında, Şemdinli/Derecik Mamraş Tepe Üs Bölgesinde bulunan unsurlara, Üs Bölgesinin yaklaşık 1000 m batısında, Irak Kuzeyinde yeralan Çiftkapı Sırtı Bölgesinden PKM Mk.Tf. (BİXİ) ile 50-60 atım taciz ateşi açılmıştır. İlk ateşten sonra atışlar aralıklı olarak 45 dakika boyunca devam etmiştir."

"Açılan ilk ateş esnasında, P.Uzm.Çvş. Erkan YAVUZ kolundan hafif şekilde yaralanmıştır. Taciz ateşine üs bölgesinde bulunan silahlarla derhal karşılık verilerek, Çiftkapı Sırtı Bölgesindeki söz konusu 10-12 kişilik bölücü terör örgütü grubu ateş altına alınmıştır. Bir taarruz helikopter kolu, bölgede bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla, bölgede silahlı keşif uçuşu yapmıştır. Yaralı personel, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

