TSK açıkladı; orduda ne kadar asker var?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) personel sayısını açıkladı. Açıklamaya göre kurumda 358'i general ve amiral, 318 bin 332'si yükümlü olmak üzere toplam 613 bin 419 personel görev yapıyor.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TSK'nın mayıs itibarıyla personel mevcuduna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, kuvvet komutanlıklarında 325, Jandarma Genel Komutanlığında 32 ve Sahil Güvenlik Komutanlığında bir olmak üzere TSK'da 358 general ve amiral bulunuyor.

Subay sayısının 39 bin 353 olduğu TSK'da, 96 bin 593 astsubay ve 21 bin 597 uzman jandarma görev yapıyor. Uzman erbaş sayısının 73 bin 716'ya ulaştığı TSK'da, sözleşmeli erbaş/er sayısı ise 11 bin 547'e yükseldi.

TSK'da ayrıca 7 bin 87 yedek subay, 311 bin 245 erbaş/er olmak üzere 318 bin 332 yükümlü personel yer alıyor. 51 bin 923 sivil memur/işçinin de görev aldığı TSK'da, toplam 613 bin 419 personel bulunuyor.