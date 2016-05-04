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TSK açıkladı; orduda ne kadar asker var?

Kurumda 613 bin 419 personel görev yapıyor

04 Mayıs 2016 22:05

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) personel sayısını açıkladı. Açıklamaya göre kurumda 358'i general ve amiral, 318 bin 332'si yükümlü olmak üzere toplam 613 bin 419 personel görev yapıyor.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada,  TSK'nın mayıs itibarıyla personel mevcuduna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, kuvvet komutanlıklarında 325, Jandarma Genel Komutanlığında  32 ve Sahil Güvenlik Komutanlığında bir olmak üzere TSK'da 358 general ve amiral  bulunuyor.

Subay sayısının 39 bin 353 olduğu TSK'da, 96 bin 593 astsubay ve 21  bin 597 uzman jandarma görev yapıyor. Uzman erbaş sayısının 73 bin 716'ya  ulaştığı TSK'da, sözleşmeli erbaş/er sayısı ise 11 bin 547'e yükseldi.

TSK'da ayrıca 7 bin 87 yedek subay, 311 bin 245 erbaş/er olmak üzere  318 bin 332 yükümlü personel yer alıyor. 51 bin 923 sivil memur/işçinin de görev  aldığı TSK'da, toplam 613 bin 419 personel bulunuyor.

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