TSK açıkladı; Cerablus operasyonunda 'tank avcısı' uçaklar kullanıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Dün 16.30'dan itibaren Cerablus civarında teröristlere ait 21 hedef, Fırtına obüsleriyle 108 atış yapılarak vuruldu" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Dün gece koalisyon hava kuvvetlerine ait 2 adet A-10 uçağı ile Cerablus yakınındaki 2 DAEŞ hedefi imha edildi" dendi. A-10 uçakları askeri literatürde, 'tank avcısı' olarak adlandırılıyor.

TSK’nin Suriye’ye yaptığı “Fırat Kalkanı” operasyonu yedinci gününde de tüm hızıyla sürüyor. TSK, operasyon kapsamında dün saat 16.30’a kadar 21 hedefe 108 top atışı yapıldığını açıkladı. Aynı açıklamada koalisyon güçlerine ait “Tank avcısı” olarak bilinen A-10 uçaklarının da Cerablus bölgesinde IŞİD’e ait iki hedefi vurarak imha ettiği bildirildi.

İki A-10 uçağı vurdu

TSK’nın konuyla ilgili açılaması şöyle:

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ (IŞİD) başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir. Bu kapsamda harekâtın 7'inci gününde, dün saat 16:30'dan şu ana kadar Cerablus ve civarındaki bölgede teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen hedefler (21 hedef) Fırtına obüsleriyle 108 atım yapılarak tam isabetle vurulmuştur. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir. Ayrıca Koalisyon Hava kuvvetlerine ait iki uçakla (A-10) dün gece 23:10'da Cerablus bölgesi civarında tespit edilen iki DEAŞ hedefi vurularak imha edilmiştir."

Alçak irtifada uçuyor

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, A-10 uçakları, düşük irtifada ve yavaş uçuyor. Bu nedenle güçlü bir zırhı olmasına karşın karadan açılan uçak savar ateşine karşı daha savunmasız olduğundan genellikle avcı tipi savaş uçaklarının eskortluğunda görev yapıyor. A-10 uçaklarının taşıdığı mühimat tank gibi zırhlı araçların imhasında kullanılıyor.

TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, sınırın Türkiye tarafında beklerken birliklere takviye ekipler gönderiliyor. Öte yandan Türk Kızılayı, Cerablus'ta 2 bin kişilik akşam yemeği verdi.