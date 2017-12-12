TSK: ABD'li komutanlar 14 Aralık'ta Ankara'ya gelecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Curtis M. Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph L. Votel, bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği toplantıda perşembe günü bir araya gelecek.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Scaparrotti ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Votel katılacak.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda, 14 Aralık Perşembe günü yapılacak toplantının önceden planlandığı ve toplantıda bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği bildirildi.