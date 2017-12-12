T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK: ABD'li komutanlar 14 Aralık'ta Ankara'ya gelecek

Yapılacak toplantının duyurusu Genelkurmay'ın sitesinden yayımlandı

12 Aralık 2017 10:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Curtis M. Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph L. Votel, bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği toplantıda perşembe günü bir araya gelecek.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Scaparrotti ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Votel katılacak.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda, 14 Aralık Perşembe günü yapılacak toplantının önceden planlandığı ve toplantıda bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği bildirildi.

ETİKETLER

tskgenelkurmayabdtürkiye ıraktoplantıkomutanorgeneralperşembe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24