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TSK: 970 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açıklama yapıldı

06 Şubat 2018 12:54

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 970 terörist etkisiz hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 18. gününde 970 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, TSK, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur." denildi. Dün de Afrin'de stratejik noktalar ele geçirildi.  Afrin'de Surki köyünü de teröristlerden alındı. Afrin'in kuzey doğusunda bulunan Sarıkaya dağı ve kilise roket atılan Dikmetaş köyünün de temizlendiği belirtildi. 

 

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