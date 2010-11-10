-TSK 9 ADET AGUSTA HELİKOPTER ALACAK ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacının mümkün olan en erken zamanda karşılanmasını için Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında, 9 adet Agusta T129A helikopterinin tedarikine ilişkin sözleşme 8 Kasım 2010'da imzalandı. TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, sözleşme bedelinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğu kaydedildi. Açıklamada, ''Yakın Hava Destek Görevi'' için uyarlanmış bir tasarıma sahip olan T129A helikopterlerinin teslimatlarına, 2008 yılında sözleşmesi imzalanan T129B (ATAK) helikopterlerinden 15 ay önce başlanacağı, bu sayede, ömürleri dolmakta olan mevcut silahlı helikopterlerin envanterden çıkmaları nedeniyle yakın gelecekte oluşacak boşluğun, bir zafiyete yol açılmadan giderilmesinin mümkün olabileceği ifade edildi. T129A helikopterinin, ''erken teslimat'' fırsatı ile halen devam eden uluslararası silahlı helikopter ihalelerinde de TUSAŞ'ın rekabet şansını önemli ölçüde artırmasının beklendiği belirtildi.