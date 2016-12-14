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TSK: 84 DEAŞ hedefi imha edildi

Açıklamada 1 IŞİD militanının da etkisiz hale getirildiği bildirildi

14 Aralık 2016 16:24

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD'a it aralarında savunma merkezleri ve silah depolarının da bulunduğu 84 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 113. gününde çıkan çatışmalarda bir DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'a ait, aralarında savunma ve silah mevzileri ile komuta kontrol tesislerinin bulunduğu 74 hedef imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait jetler de El Bab ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 10 hedefi vurdu. Hava harekatında komuta kontrol tesisi ve silah deposu olarak kullanılan 9 bina ve Doçka monteli bir araç imha edildi.

Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, 12 el yapımı patlayıcı bertaraf edildi.

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