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TSK: 82 DAEŞ hedefine 346 atış yapıldı

TSK açıklamasına Rai'nin güneybatısındaki Tall Ar'ın yeniden ele geçirildiği ifade edildi

28 Eylül 2016 22:23

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Fırat Kalkanı operasyonunun 36. gününde yaptığı bilgilendirme açıklamasında "82 DAEŞ hedefine 346 atış yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

TSK'nın açıklamasına göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında muhalifler tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai doğusundaki El Eyyubiyah meskun mahallinde tekrar kontrol sağlandı. Açıklamada "DAEŞ, düzenlediği yoğun saldırı sonucu, Rai'nin güneybatısındaki Tall Ar meskun mahallini tekrar ele geçirdi" ifadeleri yer aldı.

 

Üç hedefe dört bomba

 

Harekat kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından Uvayşiyah'ta iki ve İhtimalat'ta bir olmak üzere toplam üç hedefe dört bomba atılarak, komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanılan iki binada bulunan DAEŞ unsurları etkisiz hale getirildi ve bir cephanelik imha edildi.

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