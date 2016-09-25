TSK: 69 IŞİD hedefine 210 atış yapıldı

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 33'üncü gününde, Kilis’in karşısındaki Suriye köylerinde bulunan IŞİD hedefleri, havadan savaş uçakları, karadan ise obüs ve roketatarlarla ateş altına alındı. TSK’dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 33'üncü gününde; 69 IŞİD hedefine 210 fırtına atışının yapıldığını belirterek, harekatın başından beri bin 289 hedefe 5 bin 7 atım yapıldığını bildirildi.

Öğle saatlerinde de Suriye'nin Rai ve Dabık bölgesine bağlı Tel Hüseyin, Bahirta, Karamezra, Yeniyapan, Kemaliye, Savran, Kefarganni ve Yel Baba köylerindeki IŞİD mevzilerine savaş uçaklarıyla bombardıman düzenlendi. Uçakların bombardımanına ek olarak IŞİD mevzilerinin bulunduğu bölgeler, karadan da Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatar bataryalarıyla da ateş altına alındı. Karadan ve havadan yapılan bombardıman ile hedef alınan IŞİD denetimindeki alanlardan yükselen dumanlar ise Türkiye tarafından net şekilde izlendi.

5 hava harekatı

TSK’nın açıklamasında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından Tall Atiyah ve Şandi'de bulunan 2 hedefe 3 bomba atıldığı ve komuta yeriyle silah mevzii olarak kullanılan 2 binada bulunan IŞİD unsurlarının etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Koalisyon güçleri tarafından, Bahvurtah 4 ve Kadriş bölgelerinde tespit edilen IŞİD unsurlarına yönelik 5 hava harekatı gerçekleştirilerek, 7 IŞİD unsurunun etkisiz hale getirildiği ve 1 havan, 1 savunma mevziiyle 1 binanın imha edildiği ifade edildi. Öte yandan IŞİD'den temizlenen bölgelerde, harekatın başlangıcından itibaren, çoğu tuzaklanmış 26 mayın ve 971 EYP'nin muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öte yandan Suriye sınır hattında 1 adet Bayraktar ve 1 adet Puma İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyetinin gerçekleştirilmeye devam edildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, AFAD ve Kızılay'a ait unsurlarla Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde üç öğün sıcak yemek verildiği ve sağlık hizmetlerinin karşılandığı bildirildi. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgelerde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde gerçekleştirilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyetin gösterildiği ifade edildi.